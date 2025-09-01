Milano 17:35
42.410 +0,51%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 29-ago
45.545 -0,20%
Londra 17:35
9.196 +0,10%
Francoforte 17:35
24.037 +0,57%

Piazza Affari: andamento sostenuto per il comparto immobiliare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: andamento sostenuto per il comparto immobiliare italiano
L'Indice delle società immobiliari in Italia guadagna lo 0,96% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 8.572,38 punti.
Condividi
```