Milano 17:35
42.410 +0,51%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 29-ago
45.545 -0,20%
Londra 17:35
9.196 +0,10%
Francoforte 17:35
24.037 +0,57%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Alerion Clean Power

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: brillante l'andamento di Alerion Clean Power
Punta con decisione al rialzo la performance della società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, con una variazione percentuale del 2,35%.
Condividi
```