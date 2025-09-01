Piazza Affari: scambi in positivo per Cembre

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,92%.
Lo scenario su base settimanale di Cembre
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 64,07 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 63,27. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 62,83.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)