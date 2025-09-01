Milano 17:35
42.410 +0,51%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 29-ago
45.545 -0,20%
Londra 17:35
9.196 +0,10%
Francoforte 17:35
24.037 +0,57%

Piazza Affari: scambi in positivo per Leonardo

Migliori e peggiori, Industria
Piazza Affari: scambi in positivo per Leonardo
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della Holding italiana nei settori dell'aeronautica, con una variazione percentuale del 2,61%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Leonardo rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo del contractor italiano nel settore Difesa classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 50,45 Euro e primo supporto individuato a 49,17. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 51,73.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```