Protocollo Acri-Mef: presentato l'addendum alle fondazioni

(Teleborsa) - Acri
ha inviato alle Fondazioni associate
un testo di addendum per la revisione del Protocollo d’intesa
tra Acri e Ministero dell’Economia e delle Finanze
. Il processo, iniziato lo scorso aprile, compie dunque un ulteriore passo in avanti. In particolare, la proposta, ora all’esame delle Fondazioni, introduce modifiche mirate sui fronti strategici della concentrazione del patrimonio e della governance: sulla concentrazione del patrimonio
, con l'aggiornamento dei limiti agli investimenti, con l’obiettivo di meglio rispondere alle caratteristiche degli asset e all’evoluzione dei mercati finanziari, e sulla Governance
, con l'introduzione di strumenti di flessibilità per bilanciare il ricambio negli organi direttivi con la necessaria continuità strategica nel lungo periodo.
Le Fondazioni sono chiamate a deliberare entro il 30 settembre
il conferimento del mandato al Presidente di Acri per proseguire il dialogo con il MEF e finalizzare l’iter di revisione. In caso di approvazione, ciascuna Fondazione dovrà adeguare il proprio statuto alle nuove disposizioni previste dall’addendum.