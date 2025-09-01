Protocollo Acri-Mef: presentato l'addendum alle fondazioni

(Teleborsa) -ha inviato alleun testo di addendum per la revisione deltra Acri e. Il processo, iniziato lo scorso aprile, compie dunque un ulteriore passo in avanti. In particolare, la proposta, ora all’esame delle Fondazioni, introduce modifiche mirate sui fronti strategici della concentrazione del patrimonio e della governance: sulla, con l'aggiornamento dei limiti agli investimenti, con l’obiettivo di meglio rispondere alle caratteristiche degli asset e all’evoluzione dei mercati finanziari, e sulla, con l'introduzione di strumenti di flessibilità per bilanciare il ricambio negli organi direttivi con la necessaria continuità strategica nel lungo periodo.Le Fondazioni sono chiamate a deliberare entro ilil conferimento del mandato al Presidente di Acri per proseguire il dialogo con il MEF e finalizzare l’iter di revisione. In caso di approvazione, ciascuna Fondazione dovrà adeguare il proprio statuto alle nuove disposizioni previste dall’addendum.