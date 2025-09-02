Milano 16:16
41.953 -1,08%
Nasdaq 16:16
23.143 -1,17%
Dow Jones 16:16
45.219 -0,71%
Londra 16:16
9.154 -0,47%
Francoforte 16:15
23.634 -1,68%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap dell'1/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap dell'1/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del FTSE Mid Cap, che in chiusura evidenzia un timido +0,14%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 56.920. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 56.557. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 56.410.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```