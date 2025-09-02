Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap dell'1/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del FTSE Mid Cap, che in chiusura evidenzia un timido +0,14%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 56.920. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 56.557. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 56.410.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)