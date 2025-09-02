Arera, ad agosto bolletta gas vulnerabili -1,2%

(Teleborsa) - Per il mese di agosto 2025, il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo nel Servizio di tutela della vulnerabilità è pari a 107,37 centesimi di euro per metro cubo (-1,2% su luglio). È quanto comunica lprecisando per il mese di agosto, che ha visto le quotazioni all'ingrosso in leggero calo rispetto a quelle registrate a luglio, il prezzo della sola materia prima gas, per idella vulnerabilità, è pari a 35,60 euro al megawattora."Ribasso previsto! I rialzi, purtroppo, avvengono, solitamente, nel mese di ottobre, con la ripresa della stagione termica. Insomma, essendo in estate il calo della bolletta è solo teorico" commentaUnocalcola che per il nuovo utente tipo che consuma 1100 metri cubi di gas il -1,2% significa spendere 15 euro (14,85 centesimi) in meno su base annua, anche se l'effetto reale è praticamente nullo visto che i caloriferi sono spenti e il gas è utilizzato solo per la cottura cibi e produzione di acqua calda. La spesa totale nei prossimi dodici mesi (non, quindi, secondo l'anno scorrevole, ma dal primo agosto 2025 al 31 luglio 2026), nell'ipotesi di prezzi costanti, per l'Unc "scende a 1.181 euro che, sommati ai 622 euro della luce, determinano una stangata complessiva annua pari a 1.803 euro". E l'associazione osserva anche che se il prezzo del gas scende oggi dell'1,2%, rispetto ai tempi pre-crisi dell'agosto 2021, in base alla nuova serie storica ricostruita secondo il nuovo cliente tipo, è oggi superiore del 26,7%, mentre rispetto al picco dell'agosto 2022 è inferiore di appena il 13,4%."Il ribasso dell'1,2% delle bollette del gas non sarà minimamente avvertito dai consumatori, poiché la riduzione delle tariffe si registra quando i consumi di gas degli italiani sono ai minimi" affermacommentando l'aggiornamento tariffario per i vulnerabili disposto oggi da Arera. "Il calo delle tariffe avviene quando oramai l'estate, con i suoi consumi minimi di gas, è archiviata, mentre nei mesi invernali si concentra l'80% dei consumi di gas degli italiani – commenta il–. Il vero allarme bollette ci sarà in autunno, quando la corsa agli accaparramenti da parte dei vari Paesi farà salire repentinamente il prezzo dell'energia sui mercati internazionali. A pesare sulle bollette degli italiani sarà anche l'accordo siglato da Unione Europea e Stati Uniti, che impegna il vecchio continente ad acquistare 750 miliardi di dollari di energia americana nei prossimi tre anni, riducendo le forniture da Paesi più competitivi con conseguente rialzo dei prezzi in bolletta"."Con le nuove tariffe del gas per gli utenti vulnerabili la bolletta media, considerato un consumo pari a 1.100 metri cubi annui a famiglia, si attesta a 1.181 euro, equivalente ad una minore spesa annua, nell'ipotesi di prezzi costanti, pari a -15 euro e nucleo rispetto alle tariffe di luglio" commenta ilRispetto allo stesso periodo del 2021, prima dello scoppio dell'emergenza energia, i prezzi del gas risultano tuttavia ad agosto più elevati del 27,2%, pari ad una maggiore spesa da +250 euro a nucleo rispetto a 4 anni fa, calcola il Codacons. Se si considera anche la spesa per l'energia elettrica (622 euro all'anno), la bolletta media di un utente vulnerabile, tra luce (con consumi pari a 2mila kWh annui) e gas (1.100 metri cubi annui), si attesta a quota 1.803 euro annui.