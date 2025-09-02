Milano
16:17
41.967
-1,04%
Nasdaq
16:17
23.157
-1,11%
Dow Jones
16:17
45.232
-0,69%
Londra
16:18
9.157
-0,43%
Francoforte
16:16
23.637
-1,66%
Martedì 2 Settembre 2025, ore 16.34
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (+0,1%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (+0,1%)
Il FTSE MIB inizia gli scambi a 42.451,42 punti
In breve
,
Finanza
02 settembre 2025 - 09.02
Il Principale indice della Borsa di Milano tratta con un moderato +0,1%, a quota 42.451,42 in apertura.
Argomenti trattati
Borsa
(910)
Titoli e Indici
FTSE MIB
-1,04%
