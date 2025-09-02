Milano 16:17
41.967 -1,04%
Nasdaq 16:17
23.157 -1,11%
Dow Jones 16:17
45.232 -0,69%
Londra 16:18
9.157 -0,43%
Francoforte 16:16
23.637 -1,66%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (+0,1%)

Il FTSE MIB inizia gli scambi a 42.451,42 punti

In breve, Finanza
Il Principale indice della Borsa di Milano tratta con un moderato +0,1%, a quota 42.451,42 in apertura.
