Milano 16:18
41.978 -1,02%
Nasdaq 16:18
23.179 -1,01%
Dow Jones 16:18
45.246 -0,66%
Londra 16:18
9.157 -0,43%
Francoforte 16:17
23.645 -1,63%

Borsa: Debole Milano, in lieve ribasso dello 0,67% alle 10:30

Il FTSE MIB scambia a 42.125,42 punti

Milano mostra una flessione dello 0,67% alle 10:30 e continua gli scambi a 42.125,42 punti.
