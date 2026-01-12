Milano 11:49
Borsa: Debole avvio per Milano, in calo dello 0,38%

Il FTSE MIB apre appena sotto la parità a 45.547,05 punti

Lieve ribasso per il principale indice della Borsa di Milano, in flessione dello 0,38%, a quota 45.547,05 in apertura.
