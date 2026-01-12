Milano 11:49
45.640 -0,17%
Nasdaq 9-gen
25.766 0,00%
Dow Jones 9-gen
49.504 +0,48%
Londra 11:49
10.122 -0,03%
Francoforte 11:49
25.326 +0,25%

Il FTSE MIB scambia a 45.502,91 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole Milano, in lieve ribasso dello 0,47% alle 10:30
Milano mostra una flessione dello 0,47% alle 10:30 e continua gli scambi a 45.502,91 punti.
