Borsa Italiana, sostanzioso decremento per il controvalore degli scambi dell'1/09/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta dell'1/09/2025 è stato pari a 2,08 miliardi di euro, in calo del 22,61%, rispetto ai 2,69 miliardi della vigilia.I volumi scambiati sono passati, da 0,64 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,44 miliardi.Su 571 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 236 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 289. Invariate le rimanenti 46 azioni.