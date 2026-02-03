Milano 11:33
46.436 +0,94%
Nasdaq 2-feb
25.739 0,00%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 11:33
10.329 -0,12%
Francoforte 11:33
24.900 +0,41%

Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 2/02/2026

Finanza
Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 2/02/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,71 miliardi di euro, con un incremento di ben 596,3 milioni, pari al 19,16%, rispetto ai precedenti 3,11 miliardi.

I volumi scambiati sono passati, da 0,46 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,53 miliardi.

A fronte dei 788 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 436 azioni. In lettera invece 312 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 40 stocks.





(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)
