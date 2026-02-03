Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 2/02/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,71 miliardi di euro, con un incremento di ben 596,3 milioni, pari al 19,16%, rispetto ai precedenti 3,11 miliardi.I volumi scambiati sono passati, da 0,46 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,53 miliardi.A fronte dei 788 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 436 azioni. In lettera invece 312 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 40 stocks.