Milano 10:03
45.442 +0,81%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 10:03
10.196 +0,23%
Francoforte 10:03
24.517 +0,85%

Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 29/01/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,74 miliardi di euro, con un incremento di ben 548,2 milioni, pari al 17,16%, rispetto ai precedenti 3,2 miliardi.

I volumi scambiati sono passati, da 0,49 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,61 miliardi.

A fronte dei 788 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 255 azioni. In lettera invece 488 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 45 stocks.





