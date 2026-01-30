Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 29/01/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,74 miliardi di euro, con un incremento di ben 548,2 milioni, pari al 17,16%, rispetto ai precedenti 3,2 miliardi.I volumi scambiati sono passati, da 0,49 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,61 miliardi.A fronte dei 788 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 255 azioni. In lettera invece 488 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 45 stocks.