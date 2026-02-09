Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 17:57
25.308 +0,93%
Dow Jones 17:57
50.133 +0,03%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 6/02/2026

Finanza
Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 6/02/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 5,04 miliardi di euro, con un incremento di ben 556,9 milioni, pari al 12,43% rispetto ai precedenti 4,48 miliardi.

I volumi scambiati sono passati da 0,6 miliardi azioni della seduta precedente a 0,81 miliardi.

Su 797 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 305 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 448 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 44 azioni del listino milanese.





(Foto: © Moreno Soppelsa | 123RF)
Condividi
```