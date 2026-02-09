Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 6/02/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 5,04 miliardi di euro, con un incremento di ben 556,9 milioni, pari al 12,43% rispetto ai precedenti 4,48 miliardi.I volumi scambiati sono passati da 0,6 miliardi azioni della seduta precedente a 0,81 miliardi.Su 797 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 305 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 448 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 44 azioni del listino milanese.