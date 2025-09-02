Milano 13:42
British American Tobacco in difficoltà dopo un downgrade

(Teleborsa) - Seduta in forte ribasso per British American Tobacco che mostra un decremento del 2,17% dopo aver incassato un downgrade da RBC.

Gli esperti dell'ufficio studi hanno rivisto al ribasso il giudizio sul titolo del gigante del tabacco portandolo da "Sector Perform" a "Underperform". Il target price, invece, è stato alzato a 34 GBP dai 30 indicati in precedenza.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend dell'azienda che produce sigarette rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 41,04 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 40,31. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 39,96.



