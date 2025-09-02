British American Tobacco in difficoltà dopo un downgrade

British American Tobacco

FTSE 100

azienda che produce sigarette

principale indice della Borsa di Londra

(Teleborsa) - Seduta in forte ribasso perche mostra un decremento del 2,17% dopo aver incassato un downgrade da RBC.Gli esperti dell'ufficio studi hanno rivisto al ribasso il giudizio sul titolo del gigante del tabacco portandolo da "Sector Perform" a "Underperform". Il target price, invece, è stato alzato a 34 GBP dai 30 indicati in precedenza.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dell'rispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 41,04 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 40,31. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 39,96.