Buoni pasto: dal 2025 commissioni al massimo del 5%

Economia
(Teleborsa) - Dal primo settembre 2025 entrerà in vigore il tetto massimo del 5% sulle commissioni applicabili ai buoni pasto, in attuazione del decreto legislativo 36/2023. La misura, che ridurrà costi finora arrivati fino al 20%, punta a semplificare il sistema e favorire l’accettazione da parte degli esercenti.

Il mercato dei buoni pasto in Italia vale circa 3,5 miliardi di euro e coinvolge oltre 3 milioni di lavoratori. FIPE e Confcommercio accolgono con favore la stretta, che dovrebbe alleggerire i conti di bar e ristoranti. Anche i buoni già emessi si adegueranno: resteranno validi con le vecchie condizioni fino a dicembre 2025, ma dal 2026 varrà il tetto del 5%.

Le reazioni restano contrastanti. Fiepet Confesercenti parla di "boccata d’ossigeno" per 170mila esercizi e 100mila imprese, mentre Anseb, che rappresenta gli operatori del settore, teme un aggravio di costi per le aziende che acquistano i buoni, con possibili tagli al welfare aziendale. Sul fronte dei consumatori, Altroconsumo aveva proposto di superare del tutto il sistema, chiedendo che l’importo equivalente venisse erogato direttamente in busta paga.
