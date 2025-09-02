Constellation Brands taglia guidance con minor consumo di birra di ispanici

Constellation Brands

(Teleborsa) -, produttore e distributore americano di birra, vino e liquori, haper l'. Ora prevede un utile per azione (EPS) comparabile compreso tra 11,30 e 11,60 dollari, rispetto alla precedente previsione di 12,60-12,90 dollari. Inoltre, prevede un calo del fatturato netto organico compreso tra il 4% e il 6%, rispetto al calo previsto in precedenza tra l'1% e il 2%."Continuiamo a muoverci in un contesto macroeconomico difficile che ha frenato la domanda dei consumatori e portato a comportamenti di acquisto più volatili a partire dal primo trimestre dell'anno fiscale 2026 - ha dichiarato il- Negli ultimi mesi, i tassi di acquisto di birra di fascia alta hanno subito un rallentamento progressivo, con una diminuzione sia della frequenza di acquisto che della spesa per viaggio. In particolare, ilè stato più pronunciato rispetto al calo generale del mercato, il che ha avuto un impatto sproporzionato sul nostro business della birra rispetto alla categoria della birra in generale".