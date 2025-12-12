Appuntamenti macroeconomici del 12 dicembre 2025

(Teleborsa) - Venerdì 12/12/2025
05:30 Giappone
: Produzione industriale, mensile (atteso 1,4%; preced. 2,6%)
08:00 Germania
: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,3%)
08:00 Germania
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,3%; preced. 2,3%)
08:00 Regno Unito
: Produzione industriale, annuale (preced. -2,5%)
08:00 Regno Unito
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,9%; preced. -2%)
08:00 Regno Unito
: Bilancia commerciale beni (atteso -19 Mld £; preced. -18,88 Mld £)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,9%; preced. 0,9%)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,1%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, annuale (atteso 3%; preced. 3,1%)
09:00 Spagna
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, annuale (atteso 3%; preced. 3,1%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,7%)