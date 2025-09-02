Francoforte: calo per Bechtle

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Bechtle
, che presenta una flessione del 3,65% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Bechtle
rispetto al Germany MDAX
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
La tendenza di breve di Bechtle
moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 39,01 Euro e supporto a 37,37. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 40,65.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)