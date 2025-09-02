Milano 16:21
41.973 -1,03%
Nasdaq 16:21
23.185 -0,98%
Dow Jones 16:21
45.199 -0,76%
Londra 16:21
9.153 -0,47%
Francoforte 16:20
23.652 -1,60%

Francoforte: calo per Bechtle

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Bechtle, che presenta una flessione del 3,65% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Bechtle rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La tendenza di breve di Bechtle moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 39,01 Euro e supporto a 37,37. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 40,65.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
