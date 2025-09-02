Francoforte: calo per Bechtle

Bechtle

Bechtle

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione del 3,65% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.La tendenza di breve dimoderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 39,01 Euro e supporto a 37,37. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 40,65.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)