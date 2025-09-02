Milano 16:22
Francoforte: giornata depressa per Infineon

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia hi-tech tedesca, con una flessione del 2,35%.

La tendenza ad una settimana di Infineon è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 33,64 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 34,27. Il peggioramento del produttore di chip è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 33,42.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
