Francoforte: giornata depressa per United Internet

(Teleborsa) - Si muove verso il basso United Internet
, con una flessione del 3,66%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che United Internet
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,43%, rispetto a -4,02% del Germany MDAX
).
Lo status tecnico di United Internet
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 27,57 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 26,49. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 28,65.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)