Milano 16:22
41.989 -0,99%
Nasdaq 16:22
23.198 -0,93%
Dow Jones 16:22
45.222 -0,71%
Londra 16:22
9.155 -0,45%
Francoforte 16:21
23.663 -1,56%

Francoforte: giornata depressa per United Internet

Migliori e peggiori
Francoforte: giornata depressa per United Internet
(Teleborsa) - Si muove verso il basso United Internet, con una flessione del 3,66%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che United Internet mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,43%, rispetto a -4,02% del Germany MDAX).


Lo status tecnico di United Internet è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 27,57 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 26,49. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 28,65.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```