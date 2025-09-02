Milano 16:22
41.989 -0,99%
Nasdaq 16:22
23.198 -0,93%
Dow Jones 16:22
45.222 -0,71%
Londra 16:22
9.155 -0,45%
Francoforte 16:21
23.663 -1,56%

Francoforte: in calo Commerzbank
Seduta in ribasso per la banca tedesca, che mostra un decremento del 2,01%.
