Francoforte: movimento negativo per Siemens Healthineers

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di apparecchiature per l'imaging medico e la diagnostica di laboratorio
, in flessione del 2,08% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Siemens Healthineers
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Siemens Healthineers
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Siemens Healthineers
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 47,39 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 46,37. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 48,41.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)