Milano 16:22
41.989 -0,99%
Nasdaq 16:22
23.198 -0,93%
Dow Jones 16:22
45.222 -0,71%
Londra 16:22
9.155 -0,45%
Francoforte 16:21
23.663 -1,56%

Francoforte: movimento negativo per Siemens Healthineers

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di apparecchiature per l'imaging medico e la diagnostica di laboratorio, in flessione del 2,08% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Siemens Healthineers evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Siemens Healthineers rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Siemens Healthineers è in rafforzamento con area di resistenza vista a 47,39 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 46,37. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 48,41.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
