Illycaffè, acquisita la maggioranza del produttore di macchine per caffè Capitani

(Teleborsa) -ha annunciato l’acquisizione di una quota pari all’80% di, azienda specializzata nella progettazione e produzione di macchine da caffè per i sistemi porzionati principalmente per il segmento casa. La famiglia Capitani, fondatrice dell’azienda, manterrà una quota pari al 20%. Fondata nel 1979 a Solbiate con Cagno (Como), Capitani rappresenta un’eccellenza nel settore delle, riconosciuta per la qualità tecnica, la costante capacità di innovazione e l’efficienza dei processi industriali.Attraverso questa, illycaffè conferma il proprio impegno verso l’eccellenza e l’alta qualità che contraddistinguono il made in Italy, valorizzando e sostenendo la filiera produttiva italiana. In particolare, l’operazione permetterà di massimizzare la qualità in tazza dell’autentico, affiancando all’unico blend illy sistemi di preparazione proprietari.Grazie alladi illycaffè e alla sua leadership nel segmento premium del mercato, l’acquisizione, capitalizzando il know-how tecnologico e industriale di Capitani, permetterà di sviluppare sinergie ed economie di scala, e di ridurre significativamente le importazioni dai fornitori extra-europei.Ildell’operazione è previsto nelle prossime settimane, subordinatamente alle consuete condizioni e approvazioni regolamentari."Questa acquisizione segna una tappa fondamentale nella nostra strategia di crescita – ha commentato, Amministratore Delegato –. In un contesto macroeconomico sempre più sfidante, abbiamo deciso di continuare a puntare sul made in Italy, sull’eccellenza e sull’innovazione, integrandoci a monte e valorizzando la filiera produttiva italiana. Sebbene il settore del caffè continui ad essere in una tempesta perfetta, principalmente a causa dell’elevato costo della materia prima e dei dazi, abbiamo scelto di non stare fermi ma di accelerare i nostri investimenti strategici al fine di rafforzare ulteriormente la nostra leadership qualitativa a livello globale".