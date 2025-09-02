Londra: giornata depressa per Land Securities Group

(Teleborsa) - Ribasso per la società immobiliare inglese
, che presenta una flessione del 2,45%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Land Securities Group
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Land Securities Group
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 5,344 sterline con tetto rappresentato dall'area 5,467. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 5,303.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)