Londra: giornata depressa per Land Securities Group

società immobiliare inglese

FTSE 100

Land Securities Group

principale indice della Borsa di Londra

Land Securities Group

(Teleborsa) - Ribasso per la, che presenta una flessione del 2,45%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 5,344 sterline con tetto rappresentato dall'area 5,467. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 5,303.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)