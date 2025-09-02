Milano 16:25
Londra: giornata depressa per Land Securities Group

Londra: giornata depressa per Land Securities Group
(Teleborsa) - Ribasso per la società immobiliare inglese, che presenta una flessione del 2,45%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Land Securities Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Land Securities Group suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 5,344 sterline con tetto rappresentato dall'area 5,467. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 5,303.

