Londra: scambi in positivo per Land Securities Group

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società immobiliare inglese
, in guadagno del 2,33% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Land Securities Group
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario attuale di Land Securities Group
mostra un allentamento della trendline al test del supporto 6,052 sterline. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 6,202. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 5,958.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)