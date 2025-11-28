Milano 10:14
43.159 -0,14%
Nasdaq 26-nov
25.237 0,00%
Dow Jones 26-nov
47.427 0,00%
Londra 10:14
9.705 +0,12%
Francoforte 10:13
23.761 -0,03%

Londra: giornata depressa per Games Workshop

Migliori e peggiori, In breve
Londra: giornata depressa per Games Workshop
Ribasso composto e controllato per Games Workshop, che presenta una flessione dell'1,94% sui valori precedenti.
Condividi
```