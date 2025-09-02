Milano 16:25
Londra: in perdita B&M European Value Retail

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sul distributore al dettaglio di prodotti alimentari e beni generali, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,66%.

La tendenza ad una settimana di B&M European Value Retail è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 2,331 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 2,207. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 2,164.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
