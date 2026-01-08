Milano 14:07
45.422 -0,30%
Nasdaq 7-gen
25.654 0,00%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 14:07
10.016 -0,32%
Francoforte 14:07
25.037 -0,34%

Pesante sul mercato di Londra Associated British Foods

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di Londra Associated British Foods
Si muove in perdita il distributore di prodotti alimentari e da forno, che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'11,55% sui valori precedenti.
Condividi
```