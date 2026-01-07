Milano 13:27
45.638 -0,25%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:27
10.061 -0,61%
Francoforte 13:27
25.050 +0,63%

Londra: in perdita Shell

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in perdita Shell
A picco il distributore di petrolio e gas naturale, che presenta un pessimo -3,82%.
Condividi
```