Milano
16:25
41.962
-1,06%
Nasdaq
16:25
23.158
-1,10%
Dow Jones
16:25
45.168
-0,83%
Londra
16:25
9.151
-0,49%
Francoforte
16:25
23.641
-1,65%
Martedì 2 Settembre 2025, ore 16.42
Home Page
/
Notizie
/ Londra: movimento negativo per SSE
Londra: movimento negativo per SSE
Migliori e peggiori
,
In breve
02 settembre 2025 - 09.50
Sottotono il
distributore inglese di elettricità e gas
, che passa di mano con un calo del 2,74%.
Condividi
Titoli e Indici
SSE
-3,22%
