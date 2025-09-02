Milano 16:26
41.928 -1,14%
Nasdaq 16:27
23.164 -1,08%
Dow Jones 16:27
45.147 -0,87%
Londra 16:27
9.143 -0,59%
Francoforte 16:26
23.629 -1,70%

Madrid: calo per MERLIN Properties SOCIMI

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: calo per MERLIN Properties SOCIMI
Pressione sulla società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare, che tratta con una perdita del 2,61%.
Condividi
```