Milano
16:26
41.928
-1,14%
Nasdaq
16:27
23.164
-1,08%
Dow Jones
16:27
45.147
-0,87%
Londra
16:27
9.143
-0,59%
Francoforte
16:26
23.629
-1,70%
Martedì 2 Settembre 2025, ore 16.43
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Madrid: calo per MERLIN Properties SOCIMI
Madrid: calo per MERLIN Properties SOCIMI
Migliori e peggiori
,
In breve
02 settembre 2025 - 13.00
Pressione sulla
società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare
, che tratta con una perdita del 2,61%.
Condividi
Leggi anche
Madrid: movimento negativo per MERLIN Properties SOCIMI
Madrid: positiva la giornata per MERLIN Properties SOCIMI
Madrid: in calo Acciona Energia
Madrid: calo per Grifols
Titoli e Indici
Merlin Properties Socimi
-2,29%
Altre notizie
Madrid: giornata depressa per Banco Santander
Madrid: scambi negativi per Bankinter
Madrid: giornata depressa per Telefonica
Madrid: movimento negativo per Indra
Madrid: calo per Cellnex Telecom
Madrid: calo per IAG