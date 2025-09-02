Milano 16:28
41.908 -1,18%
Nasdaq 16:28
23.163 -1,08%
Dow Jones 16:28
45.164 -0,84%
Londra 16:28
9.140 -0,61%
Francoforte 16:27
23.628 -1,70%

Madrid: in calo Inmobiliaria Colonial

Migliori e peggiori
Madrid: in calo Inmobiliaria Colonial
(Teleborsa) - Rosso per il gruppo immobiliare spagnolo, che sta segnando un calo del 2,21%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di Inmobiliaria Colonial rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Inmobiliaria Colonial mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 5,478 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 5,603. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 5,437.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```