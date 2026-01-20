Milano 13:15
Madrid: in calo Inmobiliaria Colonial

(Teleborsa) - Retrocede il gruppo immobiliare spagnolo, con un ribasso del 2,14%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Inmobiliaria Colonial, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario di Inmobiliaria Colonial si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 5,008 Euro. Prima resistenza a 5,098. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 4,977.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
