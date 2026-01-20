Madrid: in calo Inmobiliaria Colonial

(Teleborsa) - Retrocede il gruppo immobiliare spagnolo
, con un ribasso del 2,14%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Inmobiliaria Colonial
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Inmobiliaria Colonial
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 5,008 Euro. Prima resistenza a 5,098. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 4,977.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)