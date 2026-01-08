Madrid: calo per Inmobiliaria Colonial

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo immobiliare spagnolo
, con una flessione del 2,84%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35
, evidenzia un rallentamento del trend di Inmobiliaria Colonial
rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di breve periodo di Inmobiliaria Colonial
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 5,385 Euro. Rischio di discesa fino a 5,27 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 5,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)