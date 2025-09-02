Milano 16:29
New York: performance negativa per Illumina

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda specializzata nello sviluppo di sistemi integrati dedicati all'analisi della variazione genetica, che presenta una flessione del 3,04% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Illumina rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La situazione di medio periodo di Illumina resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 98,77 USD. Supporto visto a quota 95,64. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 101,9.

