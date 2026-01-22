Milano
17:35
45.091
+1,36%
Nasdaq
19:53
25.545
+0,86%
Dow Jones
19:53
49.500
+0,86%
Londra
17:35
10.150
+0,12%
Francoforte
17:35
24.856
+1,20%
Giovedì 22 Gennaio 2026, ore 20.09
Home Page
/
Notizie
/ New York: performance negativa per Netflix
New York: performance negativa per Netflix
Migliori e peggiori
,
In breve
22 gennaio 2026 - 20.00
Seduta in ribasso per la
compagnia attiva nel settore dei video on demand
, che mostra un decremento del 2,53%.
Titoli e Indici
Netflix
-2,48%
Guide
Prezzo dell’oro: cosa lo muove, record storici, picchi e correzioni
Cosa intendiamo esattamente quando si parla di "prezzo dell’oro"? Soffermarci solo sulla materia prima sarebbe incompleto: dovremo invece considerare l’oro come un termometro, che misura quanta...
leggi tutto