Milano 17:35
41.728 -1,61%
Nasdaq 22:00
23.231 -0,79%
Dow Jones 22:02
45.296 -0,55%
Londra 17:35
9.117 -0,87%
Francoforte 17:35
23.487 -2,29%

New York: positiva la giornata per Humana

New York: positiva la giornata per Humana
Seduta vivace oggi per la società che offre servizi di assicurazione sanitaria, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,76%.
