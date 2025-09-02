New York: positiva la giornata per Humana

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che offre servizi di assicurazione sanitaria
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,76%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Humana
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Humana
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 316 USD. Possibile una discesa fino al bottom 305,6. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 326,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)