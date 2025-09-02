Milano 17:35
41.728 -1,61%
Nasdaq 22:00
23.231 -0,79%
Dow Jones 22:02
45.296 -0,55%
Londra 17:35
9.117 -0,87%
Francoforte 17:35
23.487 -2,29%

New York: risultato positivo per Deckers Outdoor

Migliori e peggiori, In breve
Balza in avanti il distributore di calzature, abbigliamento e accessori, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,88%.
