New York: si concentrano le vendite su MercadoLibre

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sul mercato online leader in America Latina, che tratta con una perdita del 3,68%.

Il trend di MercadoLibre mostra un andamento in sintonia con quello del Nasdaq 100. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di MercadoLibre classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2.423,8 USD e primo supporto individuato a 2.354,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 2.492,8.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
