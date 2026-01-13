New York: performance negativa per MercadoLibre

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il mercato online leader in America Latina
, che presenta una flessione del 3,39% sui valori precedenti.
L'andamento di MercadoLibre
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di MercadoLibre
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 2.113,8 USD. Primo supporto visto a 2.056,6. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 2.036,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)