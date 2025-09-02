PALLADIUM dell'1/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre
Ottima performance per il metallo prezioso, che ha chiuso in salita a 1.138,5.
Lo scenario di medio periodo del palladio ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1.152,7. Supporto a 1.110,2. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1.195,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)