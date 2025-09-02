Milano 16:31
41.931 -1,13%
Nasdaq 16:31
23.196 -0,94%
Dow Jones 16:31
45.234 -0,68%
Londra 16:31
9.143 -0,58%
Francoforte 16:30
23.628 -1,70%

PALLADIUM dell'1/09/2025

Finanza
PALLADIUM dell'1/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre

Ottima performance per il metallo prezioso, che ha chiuso in salita a 1.138,5.

Lo scenario di medio periodo del palladio ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1.152,7. Supporto a 1.110,2. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1.195,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```