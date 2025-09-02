Milano 16:32
41.923 -1,15%
Nasdaq 16:32
23.190 -0,96%
Dow Jones 16:32
45.232 -0,69%
Londra 16:32
9.146 -0,55%
Francoforte 16:31
23.623 -1,72%

Parigi: nuovo spunto rialzista per Kering

Migliori e peggiori
Parigi: nuovo spunto rialzista per Kering
(Teleborsa) - Balza in avanti la multinazionale del lusso, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,29%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Kering più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve del colosso del lusso rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 240,4 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 234,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 246,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```