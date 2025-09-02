Parigi: nuovo spunto rialzista per Kering

(Teleborsa) - Balza in avanti la multinazionale del lusso
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,29%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Kering
più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve del colosso del lusso
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 240,4 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 234,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 246,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)