Parigi: in calo Kering

(Teleborsa) - Ribasso per la multinazionale del lusso
, che presenta una flessione del 2,31%.
La tendenza ad una settimana di Kering
è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico del colosso del lusso
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 282,3 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 290,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 279,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)