Parigi: giornata depressa per Kering

multinazionale del lusso

CAC40

Kering

indice di Parigi

colosso del lusso

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione dell'1,87% sui valori precedenti.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,35%, rispetto a +1,01% dell').Le implicazioni di breve periodo delsottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 310,8 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 304,4. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 317,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)