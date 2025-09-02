Milano 16:32
41.923 -1,15%
Nasdaq 16:32
23.190 -0,96%
Dow Jones 16:32
45.232 -0,69%
Londra 16:32
9.146 -0,55%
Francoforte 16:31
23.623 -1,72%

Parigi: performance negativa per Eurofins Scientific

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: performance negativa per Eurofins Scientific
Ribasso composto e controllato per il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale, che presenta una flessione del 2,95% sui valori precedenti.
Condividi
```