Parigi: positiva la giornata per TotalEnergies

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia petrolifera e del gas francese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,91%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di TotalEnergies più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'andamento di breve periodo di TotalEnergies mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 54,87 Euro e supporto a 53,72. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 56,02.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
