Parigi: positiva la giornata per TotalEnergies

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia petrolifera e del gas francese
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,91%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di TotalEnergies
più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'andamento di breve periodo di TotalEnergies
mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 54,87 Euro e supporto a 53,72. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 56,02.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)