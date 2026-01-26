Libia, TotalEnergies firma l'estensione delle concessioni di Waha fino al 2050

TotalEnergies

(Teleborsa) - Durante il Libya Energy & Economy Summit a Tripoli, Patrick Pouyanné, CEO di, ha firmato un, alla presenza di Abdul Hamid Dbeiba, Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale della Libia.Questo accordo stabilisce nuove condizioni fiscali che consentono diche attualmente producono circa 370.000 barili di petrolio equivalente al giorno (boe/d). Apre quindi la strada a una nuova fase di investimenti, tra cui lo sviluppo del giacimento di North Gialo, che dovrebbe aggiungere 100.000 boe/d di produzione."Presente nel Paese dal 1956, TotalEnergies ribadisce il suo impegno di lunga data nel collaborare con i suoi partner per aumentare la produzione di Waha, a partire dallo sviluppo del giacimento di North Gialo - ha detto Pouyanné - L'estensione della concessione di Waha, con le sueche offrono numerose opportunità di crescita della produzione, si sposa perfettamente con la nostra strategia".TotalEnergies è. Nel 2025, la produzione della società nel Paese è stata in media di 113.000 barili di petrolio equivalente al giorno, provenienti dal giacimento offshore di Al Jurf (TotalEnergies 37,5%), dall'area onshore di El Sharara (TotalEnergies 15% nell'ex Blocco NC 115 e 12% nell'ex Blocco NC 186) e dalle concessioni onshore di Waha (TotalEnergies 20,42%). Le concessioni di Waha sono detenute da NOC (59,16%), TotalEnergies (20,42%) e(20,42%) e sono gestite da Waha Oil Company (WOC), una società posseduta al 100% da NOC.